Сюрприз чемпионата Англии. "Арсенал" проиграл "Ньюкаслу"

В стартовом матче десятого тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях уступил "Ньюкаслу" 0:1.

"Ньюкасл": Поуп, Холл, Берн, Шер, Ливраменто, Уиллок (Тонали, 65), Бруно Гимараэс (Келли, 90+5), Лонгстафф, Жоэлинтон, Исак, Гордон (Барнс, 85).

"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт, 71), Габриэл, Салиба, Парти (Жоржиньо, 86), Мерино (Зинченко, 61), Райс, Мартинелли (Нванери, 61), Сака, Хавертц, Троссард (Габриэл Жезус, 71).

В последних трех матчах Премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала только 1 очко. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" на данный момент составляет 5 очков.

Лондонцы владели территориальным преимуществом (64% владения мчом) и чаще били по воротам 10:9. Но при этом из 10 ударов точным был только 1.

На 12-й минуте Сака ворвался в штрафную и пробил опасно, но неточно.

В ответной атаке хозяева открыли счет. Гордон навесил. Александр Исак головой отправил мяч под перекладину 1:0. Третий гол шведского нападающего в восьми играх Премьер-лиги в этом сезоне. Исак забил в третьем матче подряд (с учетом матча Кубка против "Челси").

На 28-й минуте гости подали штрафной. Салиба пробил. Мяч попал в Сака. Мерино пытался добить, но попал в защитника.

На 64-й минуте Исак нанес опасный удар метров с 25. Райя с трудом парировал мяч.

В конце матча дважды мог забить Деклан Райс, но оба раза не попал в ворота.