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Удачный дебют Йоси Абукасиса. "Маккаби" (Нетания) победил в Иерусалиме

время публикации: 02 ноября 2024 г., 18:00 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 18:00
Удачный дебют Йоси Абукасиса. "Маккаби" (Нетания) победил в Иерусалиме
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче девятого тура чемпионата Израиля по футболу "Маккаби" (Нетания) в гостях победил столичный "Апоэль" 3:2.

Это был первый матч "бриллиантов" под руководством Йоси Абукасиса, назначенного главным тренером команды из Нетании несколько дней назад.

"Маккаби" прервал серию из 4 матчей без побед в Лиге Аль. Последний раз "Маккаби" побеждал 21 сентября.

Гости на 19-й минуте вели в счете 2:0. Оба гола забил Игор Златанович.

"Апоэль" отыгрался в начале второго тайма. Голы забили 20-летний Седрик Дон и Иде Рэнсом Идечукву (27 июня перешел из "Арарата").

Победный гол на 76-й минуте забил бывший форвард "Бенфики" и "Бреста" Ириберто Тавареш (5 июля перешел из "Эшторила"). Это первый гол португальца в играх за "Маккаби".

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