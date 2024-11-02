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Дубль Кейна. Рекорд Мармуша. Результаты матчей Бундеслиги

время публикации: 02 ноября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 19:16
Дубль Кейна. Рекорд Мармуша. Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Matthias Schrader

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Германии. "Бавария" разгромила "Унион" 3:0, "Айнтрахт" - "Бохум" 7:2.

Бавария (Мюнхен) - Унион (Берлин) 3:0

Два мяча забил Гарри Кейн. В девяти матчах Бунделиги в этом сезоне он забил 11 голов.

Айнтрахт (Франкфурт) - Бохум 7:2

Второй гол в ворота гостей забил Омар Мармуш. Египтянин установил рекорд "Айнтрахта" - 10 голов в первых девяти матчах сезона в Бундеслиге. Предыдущий рекорд в 1993 году установил Энтони Йебоа (9 голов в первых 9 матчах).

Хоффенхайм - Санкт-Паули (Гамбург) 0:2

Хозяева владели значительным статистическим преимуществом (68% владения мячом, 13:7 по ударам, 6:3 по точным ударам).

Вольфсбург - Аугсбург 1:1

Подавляющее преимущество хозяев (70% владения мячом, 18:3 по ударам, 5:1 по точным ударам), которые с трудом отыгрались во втором тайме.

Хольштейн (Киль) - Хайденхайм 1:0

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