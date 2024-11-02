Сенсационное поражение "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля
время публикации: 02 ноября 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 20:34
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" сенсационно проиграл "Ирони" (Кирьят-Шмона) 0:1.
По итогам тура "желтые" могут лишиться лидерства.
Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1
"Маккаби" проиграл в третьем матче подряд и во втором - чемпионата Израиля.
На 79-й минуте Эран Заави не реализовал пенальти. Асаф Цур мяч парировал.
Расплата наступила мгновенно. Через 2 минуты вышедший на замену Мухаммад Абу Руми забил победный гол. Это его первый гол в восьми матчах сезона.
Маккаби Бней Райна - Бней Сахнин 0:1
Маккаби (Петах Тиква) - Ирони (Тверия) 0:0
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