Сенсационное поражение "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" сенсационно проиграл "Ирони" (Кирьят-Шмона) 0:1.

По итогам тура "желтые" могут лишиться лидерства.

Маккаби (Тель-Авив) - Ирони (Кирьят-Шмона) 0:1

"Маккаби" проиграл в третьем матче подряд и во втором - чемпионата Израиля.

На 79-й минуте Эран Заави не реализовал пенальти. Асаф Цур мяч парировал.

Расплата наступила мгновенно. Через 2 минуты вышедший на замену Мухаммад Абу Руми забил победный гол. Это его первый гол в восьми матчах сезона.

Маккаби Бней Райна - Бней Сахнин 0:1

Маккаби (Петах Тиква) - Ирони (Тверия) 0:0