НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл лидеру
время публикации: 02 ноября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 10:03
В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити Тендер" в гостях разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 137:114.
"Оклахома-Сити" победил во всех матчах сезона.
Гости уверенно выиграли первую четверть 37:24.
Первая матча завершилась вничью 68:68.
В третьей четверти "Тендер" "сделал игру". После трех четвертей 106:85.
Самый результативный игрок матча разыгрывающий "Оклахома--Сити" Шай Гилджес-Александр (30 + 7 подборов + 6 передач).
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 23 минуты (11 + 3 подбора + 4 передачи).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2024