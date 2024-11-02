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НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл лидеру

время публикации: 02 ноября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 10:03
НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Портленд" проиграл лидеру
AP Photo/Howard Lao

В матче регулярного чемпионата НБА "Оклахома-Сити Тендер" в гостях разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 137:114.

"Оклахома-Сити" победил во всех матчах сезона.

Гости уверенно выиграли первую четверть 37:24.

Первая матча завершилась вничью 68:68.

В третьей четверти "Тендер" "сделал игру". После трех четвертей 106:85.

Самый результативный игрок матча разыгрывающий "Оклахома--Сити" Шай Гилджес-Александр (30 + 7 подборов + 6 передач).

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 23 минуты (11 + 3 подбора + 4 передачи).

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