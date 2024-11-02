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Лидирует "Жальгирис". Результаты матчей Евролиги

время публикации: 02 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 08:42
Лидирует "Жальгирис". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/ John Bazemore

Завершился седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Жальгирис", одержавший 6 побед.

"Маккаби", одержавший 3 победы, занимает 13-е место.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 89:72

Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 63:62

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:81

Вторую половину матча греки выиграли 43:31.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 71:84

Париж (Франция) - Баскония (Витория, Испания) 67:65

Форвард "Басконии" Чима Монеке сделал "дабл-дабл" (19 + 12 подборов).

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