Лидирует "Жальгирис". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 02 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 08:42
Завершился седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Жальгирис", одержавший 6 побед.
"Маккаби", одержавший 3 победы, занимает 13-е место.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Партизан (Белград, Сербия) 89:72
Жальгирис (Каунас, Литва) - Монако (Франция) 63:62
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Панатинаикос (Афины, Греция) 77:81
Вторую половину матча греки выиграли 43:31.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 71:84
Париж (Франция) - Баскония (Витория, Испания) 67:65
Форвард "Басконии" Чима Монеке сделал "дабл-дабл" (19 + 12 подборов).
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