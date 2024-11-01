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НБА. "Трипл-даблы" Моранта и Хардена. "Пять на пять" Вембаньямы

время публикации: 01 ноября 2024 г., 07:57 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 07:57
Лидер техасцев Виктор Вембаньяма совершил 5х5
AP Photo/Rick Egan

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Юту" 106:88, "Мемфис" - "Милуоки" 122:99.

Мемфис Гризлиз - Милуоки Бакс 122:99

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 11 подборов.

Джа Морант (Мемфис) совершил "трипл-дабл" (26 + 10 подборов + 14 передач).

Даллас Мэверикс - Хьюстон Рокитс 102:108

Первую половину матча гости выиграли 57:44.

Юта Джаз - Сан-Антонио Сперз 88:106

"Юта" - единственная команда лиги, проигравшая все пять стартовых матчей.

Хозяева уверенно выиграли первую четверть 30:19.

Лидер техасцев Виктор Вембаньяма совершил 5х5(25 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 5 блок-шотов).

Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 119:125

Хозяева выиграли первую четверть и первую половину матча 37:20 и 70:52.

Девин Букер (Финикс) набрал 40 очков, сделал 5 подборов и 8 передач.

Джеймс Харден (Клипперс) сделал "трипл-дабл" (25 + 10 подборов + 13 передач).

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