НБА. "Трипл-даблы" Моранта и Хардена. "Пять на пять" Вембаньямы
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Юту" 106:88, "Мемфис" - "Милуоки" 122:99.
Мемфис Гризлиз - Милуоки Бакс 122:99
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо набрал 37 очков и сделал 11 подборов.
Джа Морант (Мемфис) совершил "трипл-дабл" (26 + 10 подборов + 14 передач).
Даллас Мэверикс - Хьюстон Рокитс 102:108
Первую половину матча гости выиграли 57:44.
Юта Джаз - Сан-Антонио Сперз 88:106
"Юта" - единственная команда лиги, проигравшая все пять стартовых матчей.
Хозяева уверенно выиграли первую четверть 30:19.
Лидер техасцев Виктор Вембаньяма совершил 5х5(25 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 5 блок-шотов).
Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 119:125
Хозяева выиграли первую четверть и первую половину матча 37:20 и 70:52.
Девин Букер (Финикс) набрал 40 очков, сделал 5 подборов и 8 передач.
Джеймс Харден (Клипперс) сделал "трипл-дабл" (25 + 10 подборов + 13 передач).