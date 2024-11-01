Баскетбол. Джонатан Мотли намерен покинуть "Апоэль". Клуб собирается подать в суд
время публикации: 01 ноября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 13:17
Американский центровой Джонатан Мотли собирается покинуть "Апоэль" (Тель-Авив).
Клуб выступил с заявлением, в котором говорится, что баскетболист забрал свои вещи из зала команды. "Апоэль" собирается судится с игроком в случае попытки расторжения контракта.
Джонатан Мотли летом подписал с "Апоэлем" двухлетний контракт.
Баскетболист получил предложение от "Црвены Звезды".
Джонатан Мотли и его агент начали переговоры с руководством "Апоэля" о расторжении контракта.
Руководство клуба намерено подать жалобу в ФИБА.
В этом сезоне Мотли принял участие в 6 матчах Еврокубка. Среднестатистические показатели 17.5 + 6 подборов + 2.8 передачи за матч.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2024