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Баскетбол. Джонатан Мотли намерен покинуть "Апоэль". Клуб собирается подать в суд

время публикации: 01 ноября 2024 г., 13:17 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 13:17
Баскетбол. Джонатан Мотли намерен покинуть "Апоэль". Клуб собирается подать в суд
AP Photo/Brandon Dill

Американский центровой Джонатан Мотли собирается покинуть "Апоэль" (Тель-Авив).

Клуб выступил с заявлением, в котором говорится, что баскетболист забрал свои вещи из зала команды. "Апоэль" собирается судится с игроком в случае попытки расторжения контракта.

Джонатан Мотли летом подписал с "Апоэлем" двухлетний контракт.

Баскетболист получил предложение от "Црвены Звезды".

Джонатан Мотли и его агент начали переговоры с руководством "Апоэля" о расторжении контракта.

Руководство клуба намерено подать жалобу в ФИБА.

В этом сезоне Мотли принял участие в 6 матчах Еврокубка. Среднестатистические показатели 17.5 + 6 подборов + 2.8 передачи за матч.

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