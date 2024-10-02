Лига чемпионов. "Барселона" разгромила швейцарцев. Автого бывшего защитника "Апоэля"

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Янг Бойз" 5:0. Роберт Левандовски забил два гола.

Все кончилось еще до перерыва. После перерыва каталонцы просто доигрывали, а гости пытались забить гол престижа и несколько раз были близки к этому. Но за весь матч швейцарцы нанесли только один удар в створ ворот.

На 8-й минуте каталонцы провели эффектную многоходовку. Рафинья направил мяч на дальнюю штангу. Роберт Левандовски протолкнул мяч в сетку 1:0. На 34-й минуте хозяева разыграли угловой. Мяч после удара Педри попал в лицо защитнику. Рафинья добил мяч в сетку 2:0.

Через 3 минуты после навеса со штрафного с фланга Иньиго Мартинес нанес удар головой 3:0.

На 51-й минуте после подачи углового Левандовски головой отправил мяч в сетку 4:0.

На 81-й минуте Бальде прострелил. Бывший защитник "Апоэля" (Раанана) Мохамед Камара неудачно подставил ногу и мяч влетел в нижний угол 5:0.