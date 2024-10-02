Лига чемпионов. Экс-защитник "Апоэля" помог "Барселоне". Поражения "Милана" и ПСЖ
Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Янг Бойз" 5:0. "Байер" обыграл "Милан" 1:0. ПСЖ проиграл "Арсеналу" 0:2.
Барселона (Испания) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 5:0
Роберт Левандовски забил два гола. По разу отличились Рафинья и Иньиго Мартинес. Гол в свои ворота забил бывший защитник "Апоэля" (Раанана) Мохамед Камара.
Байер (Леверкузен, Германия) - Милан (Италия) 1:0
В первые 50 минут инициативой владели "аптекари". На 51-й минуте победный гол забил Виктор Бонифейс.
Пропустив, "Милан" активизировался и вполне мог отыграться.
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 7:1
Интер (Милан, Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 4:0
Ворота гостей защищал израильский голкипер Омри Глазер.
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 1:1
Слован (Братислава, Словакия) - Манчестер Сити (Англия) 0:4
Арсенал (Лондон, Англия) - ПСЖ (Франция) 2:0