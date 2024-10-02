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Лига чемпионов. Экс-защитник "Апоэля" помог "Барселоне". Поражения "Милана" и ПСЖ

время публикации: 02 октября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 07:46
ПСЖ проиграл "Арсеналу" 0:2
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи второго тура основного этапа Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Янг Бойз" 5:0. "Байер" обыграл "Милан" 1:0. ПСЖ проиграл "Арсеналу" 0:2.

Барселона (Испания) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 5:0

Роберт Левандовски забил два гола. По разу отличились Рафинья и Иньиго Мартинес. Гол в свои ворота забил бывший защитник "Апоэля" (Раанана) Мохамед Камара.

Байер (Леверкузен, Германия) - Милан (Италия) 1:0

В первые 50 минут инициативой владели "аптекари". На 51-й минуте победный гол забил Виктор Бонифейс.

Пропустив, "Милан" активизировался и вполне мог отыграться.

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 7:1

Интер (Милан, Италия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 4:0

Ворота гостей защищал израильский голкипер Омри Глазер.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 1:1

Слован (Братислава, Словакия) - Манчестер Сити (Англия) 0:4

Арсенал (Лондон, Англия) - ПСЖ (Франция) 2:0

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