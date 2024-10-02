Лига чемпионов. Оскар Глух отыграл весь матч. "Брест" разгромил "Зальцбург"

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов "Брест" в гостях разгромил "Зальцбург" 4:0. Австрийцы потерпели второе разгромное поражение.

Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух отыграл весь матч и получил на 18-й минуте желтую карточку.

Австрийцы первыми забили, но гол был отменен из-за офсайда.

На 24-й минуте хозяева неудачно подали угловой и пропустили скоростную контратаку. Арендованный у "Брайтон энд Хоув" Абдалла Сима вышел один на один и катнул мяч в нижний угол 0:1.

На 66-й минуте голкипер "Бреста" Марко Бизо выбил мяч на чужую половину поля. Сима прошел по флангу и прострелил. Защитник неудачно сыграл. Мяч отскочил к Махди Камара, который нанес удар в угол 0:2.

На 70-й минуте Маньетти пробил из-за пределов штрафной. Вратарь неудачно парировал мяч. Сима добил мяч в сетку 0:3.

На 75-й минуте только что вышедший на замену Матиас Перрейра Лаг из полукруга перед штрафной отправил мяч точно в нижний угол 0:4.