Чемпионат Израиля по футболу. Очередной тур состоится
время публикации: 02 октября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 10:09
После массированного ракетного обстрела из Ирана и Ливана Управление тылом смягчило ограничения.
На данный момент предполагается,, что матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу пройдут, как и запланировано, сообщаетYnet.
Накануне из-за обстрела был перенесен матч "Маккаби" (Хайфа) - "Бейтар" (Иерусалим).
5 октября должны пройти пять игр. Часть игр (если не все) пройдут без зрителей.
Игра "Ирони" (Тверия) - "Апоэль" (Хадера) может быть перенесена из Тверии.
Решение по каждому матчу будет приниматься в соответствии с указаниями Управления тылом.
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