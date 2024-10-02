Чемпионат Израиля по футболу. Очередной тур состоится

После массированного ракетного обстрела из Ирана и Ливана Управление тылом смягчило ограничения.

На данный момент предполагается,, что матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу пройдут, как и запланировано, сообщаетYnet.

Накануне из-за обстрела был перенесен матч "Маккаби" (Хайфа) - "Бейтар" (Иерусалим).

5 октября должны пройти пять игр. Часть игр (если не все) пройдут без зрителей.

Игра "Ирони" (Тверия) - "Апоэль" (Хадера) может быть перенесена из Тверии.

Решение по каждому матчу будет приниматься в соответствии с указаниями Управления тылом.