Лучший бомбардир чемпионата Израиля в 2024 году: Дин Давид
время публикации: 02 октября 2024 г., 11:03 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 11:03
Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших бомбардиров национальных чемпионатов 2024 года.
Учтены голы, забитые в период с 1 января по 30 сентября 2024 года.
Лучший бомбардир израильской Лиги Аль - нападающий хайфского "Маккаби" Дин Давид, забивший 21 гол.
Больше всех в национальных чемпионатах забил китаец Ву Лей (Шанхай Порт) - 31 гол.
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