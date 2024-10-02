Лучший бомбардир чемпионата Израиля в 2024 году: Дин Давид

Официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших бомбардиров национальных чемпионатов 2024 года.

Учтены голы, забитые в период с 1 января по 30 сентября 2024 года.

Лучший бомбардир израильской Лиги Аль - нападающий хайфского "Маккаби" Дин Давид, забивший 21 гол.

Больше всех в национальных чемпионатах забил китаец Ву Лей (Шанхай Порт) - 31 гол.