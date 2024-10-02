Лига чемпионов. Израильский вратарь пропустил 4 гола. "Интер" разгромил "Црвену звезду"

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" разгромил "Црвену Звезду" 4:0.

Ворота гостей защищал израильский голкипер Омри Глазер.

В первом тайме сербы создали несколько моментов, а во втором "Интер" просто "на классе" смял соперника.

На 4-й минуте хозяева забили. Гол "Интера" не засчитан - офсайд у Арнаутовича.

На 11-й минуте Чалханоглу великолепно пробил со штрафного. мяч от штанги отлетел в сетку 1:0. На 20-й минуте гол "Интера" отменен из-за положения "вне игры".

На 24-й минуте Мхитарян нанес удар метров с 9. Глазер выручил.

На 29-й минуте гости создали первый опасный момент. После удара Максимовича мяч едва не попал в "девятку". На 39-й минуте Тареми отобрал мяч у защитника. Передача Арнаутовичу. Австриец протолкнул мяч Мхитаряну, который пробил выше ворот.

На 42-й минуте гости могли сравнять счет. Зоммер поймал мяч после удара Силаса. На последних секундах первого тайма "Црвена звезда" упустила голевой момент. Олайинка обыграл Чалханоглу и прострелил. Эльшник подставил ногу. Мяч едва не попал в дальний нижний угол.

На 59-й минуте Мхитарян метров с 6 пробил в падении головой. Неточно. Через минуту Тареми в чужой штрафной отобрал мяч у Крунича и сделал передачу. Марко Арнаутович отправил мяч в угол ворот 2:0.

На 61-й минуте Арнаутович нанес опасный удар. Глазер ногой парировал мяч на угловой. На 63-й минуте Карлос Аугусту бил метров с 5. Глазер выручил.

На 71-й минуте к голу привела грубейшая ошибка Спайича. Тареми мяч перехватил и сделал пас в штрафную. Лаутаро Мартинес пробил точно 3:0.

На 81-й минуте Тареми реализовал пенальти 4:0.