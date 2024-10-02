Футбол. Войцех Щенсны возобновил карьеру и будет вратарем "Барселоны"
время публикации: 02 октября 2024 г., 17:07 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 17:07
Польский голкипер Войцех Щенсны подписал однолетний контракт с "Барселоной", сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Он должен будет заменить Марка-Андре тер Штегена, получившего серьезную травму в матче против "Вильярреала".
В конце августа Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры. Но ради "Барселоны" решил продолжить выступления.
Польский голкипер защищал ворота клубов "Арсенал" (Лондон) (он играл еще за молодежную команду "канониров"), "Брентфорд", "Рома", "Ювентус".
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