Лига чемпионов. "Арсенал" победил ПСЖ

В матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" победил ПСЖ 2:0.

В 2024 году из 32 игр во всех турнирах "канониры" не пропустили в 17. По количеству "сухих игр" их опережает только мадридский "Реал" (18).

На 8-й минуте хозяева едва не забили. Мяч после удара Букайо Сака пролетел рядом с "девяткой".

На 20-й минуте Троссар навесил. Кай Хаверц опередил Доннарумму и головой переправил мяч в сетку 1:0.

Парижане первый опасный момент создали на 28-й минуте. После сильного удара Мендеша мяч задел штангу.

На 35-й минуте Сака закрутил мяч со штрафного с фланга 2:0.

На 38-й минуте Сака прострелил. Троссар подставил ногу. Доннарумма выручил. На 52-й минуте Хаверц навесил. Мартинелли нанес удар метров с 10. Вратарь выручил парижан.

На 66-й минуте гости едва не забили. После подачи углового Невеш пробил. мяч сотряс перекладину.