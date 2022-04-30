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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 17:20

Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру

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Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру

В матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Вильярреал" в гостях сенсационно уступил "Алавесу" 1:2.

"Вильярреал" - полуфиналист Лиги чемпионов (наверняка ответный матч повлиял на выбор исполнителей и тактики на этот матч) и ведет борьбу за еврокубки.

"Алавес" находится в зоне вылета, но не теряет надежды из нее выбраться. Команда одержала вторую победу в последних трех играх.

Хозяева забили два гола в первые полчаса матча. Отличились Виктор Лагуардия и арендованный у "Лацио" Гонсало Эскаланте.


На 47-й минуте Самюэль Чуквуэзе сократил отставание 2:1.

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