Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру
В матче тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Вильярреал" в гостях сенсационно уступил "Алавесу" 1:2.
"Вильярреал" - полуфиналист Лиги чемпионов (наверняка ответный матч повлиял на выбор исполнителей и тактики на этот матч) и ведет борьбу за еврокубки.
"Алавес" находится в зоне вылета, но не теряет надежды из нее выбраться. Команда одержала вторую победу в последних трех играх.
Хозяева забили два гола в первые полчаса матча. Отличились Виктор Лагуардия и арендованный у "Лацио" Гонсало Эскаланте.
На 47-й минуте Самюэль Чуквуэзе сократил отставание 2:1.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
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