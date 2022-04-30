Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
20 - 29°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 08:33

Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Германии столичный "Унион" сыграл вничью с "Гройтер Фюртом" 1:1.

Берлинцы ведут борьбу за попадание в еврокубки ("железные" имеют неплохие шансы на попадание в Лигу Европы), "Гройтер Фюрт" уже является командой второй Бундеслиги.

Берлинцы считались безусловным фаворитом матча, но теория не подтвердилась практикой.

На 33-й минуте гости подали штрафной. Защитники берлинцев неудачно выбили мяч. Бранимир Хргота нанес великолепный удар в дальнюю "девятку" 0:1.


На 72-й минуте гости организовали гол в свои ворота. Вратарь отдал мяч Фергеверу. Голландец потерял мяч в своей вратарской. Свен Михель отобрал мяч у защитника и сравнял счет. В прошлом туре он забил через минуту после выхода на замену, в этой игре - через 2 минуты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Юрген Клопп продлил контракт с "Ливерпулем"
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
Лига конференций. Учитель не победил ученика

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:58 Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин
08:44 "Мемфис" вышел во второй тур плэй-офф НБА
08:33 Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера
08:04 Чемпионат мира по хоккею. Сборная Израиля вылетела в дивизион 2В
07:49 Мбаппе забил два мяча. ПСЖ упустил победу
07:21 Впервые в истории. Израильтянин стал призером чемпионата Европы по бадминтону
18:50 Дзюдо. Израильтянка Тимна Нельсон-Леви стала чемпионкой Европы
16:56 Чемпионат Европы по дзюдо. Шира Ришони завоевала бронзовую медаль
11:50 НБА. Стали известны три четвертьфинальные пары
11:31 Лига конференций. Вратарь сборной Израиля пропустил два мяча. Невероятная ошибка марсельцев
Загрузка...