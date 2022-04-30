Великолепный гол и невероятная ошибка аутсайдера

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Германии столичный "Унион" сыграл вничью с "Гройтер Фюртом" 1:1.

Берлинцы ведут борьбу за попадание в еврокубки ("железные" имеют неплохие шансы на попадание в Лигу Европы), "Гройтер Фюрт" уже является командой второй Бундеслиги.

Берлинцы считались безусловным фаворитом матча, но теория не подтвердилась практикой.

На 33-й минуте гости подали штрафной. Защитники берлинцев неудачно выбили мяч. Бранимир Хргота нанес великолепный удар в дальнюю "девятку" 0:1.

На 72-й минуте гости организовали гол в свои ворота. Вратарь отдал мяч Фергеверу. Голландец потерял мяч в своей вратарской. Свен Михель отобрал мяч у защитника и сравнял счет. В прошлом туре он забил через минуту после выхода на замену, в этой игре - через 2 минуты.