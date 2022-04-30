"Шериф" в двадцатый раз стал чемпионом Молдовы
В матче двадцать шестого тура чемпионата Молдовы тираспольский "Шериф" в гостях разгромил "Динамо-Авто" 3:0 и в двадцатый раз стал чемпионом Молдовы.
Голы забили Седрик Бадоло, Бруну Соуза и Адама Траоре.
В этом сезоне "Шериф" стал сенсацией группового турнира Лиги чемпионов, одержав победы над "Шахтером" и "Реалом".
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