"Шериф" в двадцатый раз стал чемпионом Молдовы

В матче двадцать шестого тура чемпионата Молдовы тираспольский "Шериф" в гостях разгромил "Динамо-Авто" 3:0 и в двадцатый раз стал чемпионом Молдовы.

Голы забили Седрик Бадоло, Бруну Соуза и Адама Траоре.

В этом сезоне "Шериф" стал сенсацией группового турнира Лиги чемпионов, одержав победы над "Шахтером" и "Реалом".