Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин

В стартовом матч тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Кадисом" 1:1.

На бумаге все было ясно и просто. Фаворит принимает аутсайдера. "Севилья" ведет борьбу за второе место в Ла Лиге. "Кадис" балансирует на грани зоны вылета (отрыв 2 очка).

Две недели назад "Кадис" обыграл "Барселону". Теперь помог каталонцам, отобрав очки у их конкурента.

На седьмой минуте после подачи углового Юсеф Эн-Несири открыл счет 1:0.

На 66-й минуте бывший нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес великолепно исполнил штрафной 1:1.