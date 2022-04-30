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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 08:58

Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин

В стартовом матч тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Кадисом" 1:1.

На бумаге все было ясно и просто. Фаворит принимает аутсайдера. "Севилья" ведет борьбу за второе место в Ла Лиге. "Кадис" балансирует на грани зоны вылета (отрыв 2 очка).

Две недели назад "Кадис" обыграл "Барселону". Теперь помог каталонцам, отобрав очки у их конкурента.

На седьмой минуте после подачи углового Юсеф Эн-Несири открыл счет 1:0.


На 66-й минуте бывший нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес великолепно исполнил штрафной 1:1.

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