Сенсация чемпионата Испании. "Севилья" не смогла обыграть аутсайдера. "Кадис" спас бывший львовянин
В стартовом матч тридцать четвертого тура чемпионата Испании "Севилья" сыграла вничью с "Кадисом" 1:1.
На бумаге все было ясно и просто. Фаворит принимает аутсайдера. "Севилья" ведет борьбу за второе место в Ла Лиге. "Кадис" балансирует на грани зоны вылета (отрыв 2 очка).
Две недели назад "Кадис" обыграл "Барселону". Теперь помог каталонцам, отобрав очки у их конкурента.
На седьмой минуте после подачи углового Юсеф Эн-Несири открыл счет 1:0.
На 66-й минуте бывший нападающий львовских "Карпат" Лукас Перес великолепно исполнил штрафной 1:1.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 29 апреля 2022
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