"Ливерпуль" победил в Ньюкасле и вышел в лидеры

В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Ньюкасл" 1:0 и вышел в лидеры.

"Манчестер Сити" отстает на два очка, и может вернуться на первое место по итогам тура, если удачно сыграет с "Лидсом".

У "красных" было огромное преимущество (66% владения мячом, 24:4 по ударам, 10:2 по точным ударам, 6:0 по угловым).

Однако гости играли не на пределе, помня об ответном полуфинале (3 мая против "Вильярреала").

На 19-й минуте Наби Кейта обыграл вратаря и послал мяч в сетку, несмотря на то, что три игрока обороны "сорок" пытались ему помешать.