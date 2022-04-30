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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 17:03

"Ливерпуль" победил в Ньюкасле и вышел в лидеры

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"Ливерпуль" победил в Ньюкасле и вышел в лидеры

В матче тридцать пятого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Ньюкасл" 1:0 и вышел в лидеры.

"Манчестер Сити" отстает на два очка, и может вернуться на первое место по итогам тура, если удачно сыграет с "Лидсом".

У "красных" было огромное преимущество (66% владения мячом, 24:4 по ударам, 10:2 по точным ударам, 6:0 по угловым).

Однако гости играли не на пределе, помня об ответном полуфинале (3 мая против "Вильярреала").


На 19-й минуте Наби Кейта обыграл вратаря и послал мяч в сетку, несмотря на то, что три игрока обороны "сорок" пытались ему помешать.

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