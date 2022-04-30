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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 18:43

Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце

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Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце

Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Бохуму" 3:4. "Шмели" фактически уже заняли второе место, а "Бавария" стала чемпионом по итогам прошлого тура.

Боруссия (Дортмунд) - Бохум 3:4

Гости вели в счете 2:0. Затем трижды отличился Эрлинг Холанн 3:2. На 81-й минуте счет 3:2 в пользу хозяев.

"Бохум" успел забить два гола и обезопасил себя от вылета.


Штутгарт - Вольфсбург 1:1

Майнц - Бавария (Мюнхен) 3:1

Гол в ворота хозяев забил Роберт Левандовски.

Аугсбург - Кельн 1:4

Арминия (Билефельд) - Герта (Берлин) 1:1

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