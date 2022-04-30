Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Германии. Дортмундская "Боруссия" неожиданно проиграла "Бохуму" 3:4. "Шмели" фактически уже заняли второе место, а "Бавария" стала чемпионом по итогам прошлого тура.
Боруссия (Дортмунд) - Бохум 3:4
Гости вели в счете 2:0. Затем трижды отличился Эрлинг Холанн 3:2. На 81-й минуте счет 3:2 в пользу хозяев.
"Бохум" успел забить два гола и обезопасил себя от вылета.
Штутгарт - Вольфсбург 1:1
Майнц - Бавария (Мюнхен) 3:1
Гол в ворота хозяев забил Роберт Левандовски.
Аугсбург - Кельн 1:4
Арминия (Билефельд) - Герта (Берлин) 1:1
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