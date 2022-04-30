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NEWSru.co.il :: Спорт30 апреля 2022 г., 19:21

"Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд

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"Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд

Разгромив в матче тридцать четвертого тура "Эспаньол" (Барселона) 4:0, мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании.

Карло Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал чемпионский титул в каждой из лиг "Большой пятерки".

Первые два мяча забил Родриго. Счет до крупного довел Асенсио. Точку в матче на 81-й минуте поставил Карим Бензема.


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