"Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд
Разгромив в матче тридцать четвертого тура "Эспаньол" (Барселона) 4:0, мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании.
Карло Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал чемпионский титул в каждой из лиг "Большой пятерки".
Первые два мяча забил Родриго. Счет до крупного довел Асенсио. Точку в матче на 81-й минуте поставил Карим Бензема.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
Умер один из самых влиятельных футбольных агентов Мино Райола
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце
Три гола Холанна не спасли "Боруссию" от поражения. "Бавария" проиграла в Майнце
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 апреля 2022
Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру
Сенсация чемпионата Испании. Полуфиналист Лиги чемпионов проиграл аутсайдеру