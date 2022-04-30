"Реал" стал чемпионом. Карло Анчелотти установил рекорд

Первые два мяча забил Родриго. Счет до крупного довел Асенсио. Точку в матче на 81-й минуте поставил Карим Бензема.

Карло Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал чемпионский титул в каждой из лиг "Большой пятерки".

Кто и за что воюет в Украине?

"Где вы были восемь лет" и "не все так однозначно"

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.