Евролига. "Фенербахче" вышел в Финал четырех
время публикации: 30 апреля 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 06:45
Первым участником Финала четырех Евролиги стал "Фенербахче".
Париж (Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 88:98 (счет в серии 0:3)
Последнюю четверть турки выиграли 18:8.
Гости победили несмотря на великолепную игру лидеров "Парижа", набравших на двоих 53 очка: Ти Джей Шортс (29 + 4 передачи) и Надир Хифи (24).
Реал (Мадрид, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 80:72 (1:2)
Вторую половину матча "Реал" выиграл 42:28.
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