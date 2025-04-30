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Евролига. "Фенербахче" вышел в Финал четырех

Баскетбол
время публикации: 30 апреля 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 06:45
Евролига. "Фенербахче" вышел в Финал четырех
AP Photo/Charles Krupa

Первым участником Финала четырех Евролиги стал "Фенербахче".

Париж (Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 88:98 (счет в серии 0:3)

Последнюю четверть турки выиграли 18:8.

Гости победили несмотря на великолепную игру лидеров "Парижа", набравших на двоих 53 очка: Ти Джей Шортс (29 + 4 передачи) и Надир Хифи (24).

Реал (Мадрид, Испания) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 80:72 (1:2)

Вторую половину матча "Реал" выиграл 42:28.

Спорт
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