Лига чемпионов. ПСЖ победил в Лондоне

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ в гостях победил "Арсенал" 1:0.

У гостей статистическое преимущество (52: владения мячом, 11:10 ао ударам). Точнее по воротам били "канониры" 5:4.

На 4-й минуте Кварацхелия с фланга сместился в штрафную и сделал передачу на линию штрафной. Усман Дембеле сходу пробил в дальний угол 0:1.

На 31-й минуте Дембеле сделал передачу. Райя парровал мяч после удара Дуэ. Фабиан Руис пытался добить. Мяч попал в штангу.

Первый голевой момент хозяева создали на 40-й минуте. Сака навесил. Доннарумма сыграл неудачно. Габриэль Мартинелли не сумел попасть в пустые ворота. На последних секундах первого тайма Мартинелли вышел один на один. Доннарумма мяч парировал.

На 47-й минуте лондонцы забили. Гол не засчитан из-за офсайда. На 56-й минуте Доннарумма парировал мяч после опасного удара Троссара.

На 84-й минуте парижане могли удвоить преимущество. Баркола вышел один на один. Мяч после его удара пролетел рядом со штангой.

Через минуту Гонсалу Рамуш перебросил мяч через голкипера "Арсенала". Мяч попал в перекладину.