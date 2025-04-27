Шутаут Блэквуда. Первый гол Ландескога после возвращения. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. "Колорадо" и "Вегас" сравняли счет в сериях.

Флорида Пантерз - Тампа Бей Лайтнинг 1:5(счет в серии 2:1)

По 3 очка набрали Джейк Гюнтцель (1 + 2) и Никита Кучеров (0 + 3).

Мэтью Ткачук (Флорида( забил 20-й гол в матчах Кубка Стэнли.

Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:4 (овертайм) (2:2)

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 13 минут 33 секунды, получил 2 минуты штрафа. Показатель + 2.

Победную шайбу на 78-й минуте забил Иван Барбашев.

Голкипер "Миннесоты" Филипп Густавссон сделал 42 сэйва.

Оттава Сенаторз - Торонто Мейпл Лифс 4:3 (овертайм) (1:3)

"Оттава" вела в счете 2:0 и 3:2. Победный гол на 78-й минуте забил Джейк Сандерсон.

Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 4:0 (2:2)

Габриэль Ландеског вернулся недавно после почти трехлетнего перерыва и забил первый гол. Последний гол до сегодняшнего капитан "Колорадо" забил в июне 2022 года.

Маккензи Блэквуд отразил 23 броска и совершил первый шутаут в Кубке Стэнли. "Колорадо" впервые не пропустил в матче плэй-офф с июня 2022 года.