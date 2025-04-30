x
30 апреля 2025
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2025
|
30 апреля 2025
|
последняя новость: 11:43
30 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лучший новичок регулярного сезона НБА Стефон Касл

Баскетбол
НБА
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:27
Лучший новичок регулярного сезона НБА Стефон Касл
AP Photo/Rick Scuteri

Лучшим новичком регулярного сезона НБА признан защитник "Сан-Антонио Сперз" Стефон Касл.

Он стал четвертым игроком "шпор", признанным лучшим новичком сезона.

В прошлом сезоне лучшим новичком стал игрок "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма.

Среднестатистические показатели Стефона Касла в матчах регулярного чемпионата: 14.7 + 3.7 подбора + 4.1 передачи + 0.9 перехвата за игру.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2025

Умер легендарный баскетболист, двукратный чемпион НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2025

"Индиана" и "Бостон" вышли в следующий этап плэй-офф НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2025

Евролига. "Фенербахче" вышел в Финал четырех
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2025

НБА. Рекордное поражение "Майами". "Тендер" выбил "Мемфис". Рекорды Карри