Лучший новичок регулярного сезона НБА Стефон Касл
время публикации: 30 апреля 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 10:27
Лучшим новичком регулярного сезона НБА признан защитник "Сан-Антонио Сперз" Стефон Касл.
Он стал четвертым игроком "шпор", признанным лучшим новичком сезона.
В прошлом сезоне лучшим новичком стал игрок "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма.
Среднестатистические показатели Стефона Касла в матчах регулярного чемпионата: 14.7 + 3.7 подбора + 4.1 передачи + 0.9 перехвата за игру.
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