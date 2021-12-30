Чемпионкой мира по блицу стала 17-летняя Бибисара Асаубаева
В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу. Чемпионкой мира стала 17-летняя Бибисара Асаубаева (Казахстан), набравшая в 17 партиях 14 очков.
12.5 очков набрала россиянка Александра Костенюк, два дня назад ставшая чемпионкой мира по быстрым шахматам.
На третьем месте россиянка Валентина Гунина (12 очков).
Результаты израильтянок: Марсель Эфроимски набрал 7.5 очков (68е место). Мишель Катков набрала 6.5 очков (92-е место). -
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