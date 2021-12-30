Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
11 - 20°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 22:40

Чемпионкой мира по блицу стала 17-летняя Бибисара Асаубаева

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионкой мира по блицу стала 17-летняя Бибисара Асаубаева

В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу. Чемпионкой мира стала 17-летняя Бибисара Асаубаева (Казахстан), набравшая в 17 партиях 14 очков.

12.5 очков набрала россиянка Александра Костенюк, два дня назад ставшая чемпионкой мира по быстрым шахматам.

На третьем месте россиянка Валентина Гунина (12 очков).

Результаты израильтянок: Марсель Эфроимски набрал 7.5 очков (68е место). Мишель Катков набрала 6.5 очков (92-е место). -


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Чемпионом мира по блицу стал Максим Вашье-Лаграв, победивший в "армагеддоне"
// NEWSru.co.il // Спорт // 30 декабря 2021
Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионкой мира по быстрым шахматам стала Александра Костенюк. Результаты израильтянок
// NEWSru.co.il // Спорт // 29 декабря 2021
Чемпионом мира по быстрым шахматам стал 17-летний гроссмейстер из Узбекистана. Результаты израильтян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:40 Чемпионкой мира по блицу стала 17-летняя Бибисара Асаубаева
22:20 Чемпионом мира по блицу стал Максим Вашье-Лаграв, победивший в "армагеддоне"
17:19 Чемпионат мира по блицу. Хикару Накамура сдал положительный тест на коронавирус и снялся с турнира
14:29 Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"
13:39 Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
11:12 Умер бывший полузащитник и тренер "Зенита"
09:24 Победные голы Проворова и Миллера
08:00 Победный трехочковый на последней секунде матча. Результаты матчей
07:31 Умер известный футболист, обладатель Кубка УЕФА
07:08 Матчи в Канаде перенесены. Победные голы Кузнецова и Тарасенко
Загрузка...