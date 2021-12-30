Чемпионкой мира по блицу стала 17-летняя Бибисара Асаубаева

12.5 очков набрала россиянка Александра Костенюк, два дня назад ставшая чемпионкой мира по быстрым шахматам.

В Варшаве завершился чемпионат мира по блицу. Чемпионкой мира стала 17-летняя Бибисара Асаубаева (Казахстан), набравшая в 17 партиях 14 очков.

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