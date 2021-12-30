Клубы заявляют о массовых заражениях игроков коронавирусом
Проведение различных турниров под угрозой срыва. Накануне был отменен молодежный чемпионат мира по хоккею (игроки до 20 лет), который проходил в Эдмонтоне.
Сегодня перенесены три матча НХЛ, которые должны были состояться в Канаде. СМИ пишут, что около ста игроков лиги попали в протокол безопасности.
Накануне сообщалось, что четыре игрока мадридского "Реала", в том числе Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, сдали положительные тесты на коронавирус.
В мадридском "Атлетико" сообщают о пяти заразившихся (в том числе Диего Симеоне, Коке, Антуане Гризманне), в "Барселоне" - о десяти (в том числе Жорди Альба, Усман Дембеле, Гави, Филипе Коутинью). "Аталанта" заявила о двух заболевших, не называя имен.
"Райо Вальекано" заявил о 17 заболевших, "Салернитиана" - о 10.
Перенесен матч чемпионата Англии "Эвертон" - "Ньюкасл", который должен был состояться сегодня. Британские СМИ сообщают, что в карантин ушел наставник "Арсенала" Микель Артета.
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