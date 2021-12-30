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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 14:29

Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"

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Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"

Новым главным тренером одесского "Черноморца" стал Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.

С ним подписан контракт на три года.

В начале сезона одесситами руководил Юрий Мороз.

Роман Григорчук тренировал "Черноморец" в 2010-14 годах. В 2011 году он сумел вернуть клуб в элитный дивизион, а в 2013 году выиграть Кубок и Суперкубок Украины.

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