Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"

Новым главным тренером одесского "Черноморца" стал Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.

С ним подписан контракт на три года.

В начале сезона одесситами руководил Юрий Мороз.

Роман Григорчук тренировал "Черноморец" в 2010-14 годах. В 2011 году он сумел вернуть клуб в элитный дивизион, а в 2013 году выиграть Кубок и Суперкубок Украины.