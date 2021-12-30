Роман Григорчук вернулся в одесский "Черноморец"
Новым главным тренером одесского "Черноморца" стал Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.
С ним подписан контракт на три года.
В начале сезона одесситами руководил Юрий Мороз.
Роман Григорчук тренировал "Черноморец" в 2010-14 годах. В 2011 году он сумел вернуть клуб в элитный дивизион, а в 2013 году выиграть Кубок и Суперкубок Украины.
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