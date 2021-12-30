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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 07:31

Умер известный футболист, обладатель Кубка УЕФА

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Умер известный футболист, обладатель Кубка УЕФА

29 декабря на 44-м году жизни от рака скончался известный ганский футболист Кристиан Гьян, сообщает официальный сайт клуба "Фейенорд".

В составе этой команды защитник становился чемпионом Нидерландов (1999 год), обладателем Суперкубка Нидерландов (1999 год) и Кубка УЕФА (2002 год).

Кристиан Гьян выступал также за клубы "Эксельсиор" (Роттердам), ТПС (Турку), "Рексэм" (Уэльс), "РоПС" (Рованиеми, Финляндия) и "Леонидас" (Роттердам).

В 1998-2002 годах защитник выступал за национальную сборную Ганы. Он участник Кубка африканских наций 2000 года.


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