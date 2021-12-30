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NEWSru.co.il :: Спорт30 декабря 2021 г., 11:12

Умер бывший полузащитник и тренер "Зенита"

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Умер бывший полузащитник и тренер "Зенита"

28 декабря на 88-м году жизни умер бывший футболист и тренер ленинградского "Зенита" Станислав Завидонов, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник выступал за ленинградские команды "Трудовые резервы" и "Зенит".

В 1962 году Станислав Завидонов был признан лучшим центральным защитником СССР.

Станислав Завидонов был главным тренером и вице-президентом "Зенита" в конце 80-х - начале 90-х годов.


В 1979-82 годах он тренировал алжирскую команду АСКО (Оран).

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