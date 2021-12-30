"Челси" упустил победу. "Манчестер Сити" наращивает преимущество

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Англии. "Челси" не смог победить "Брайтон энд Хоув" 1:1.Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет 8 очков.

Челси (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:1

В первом тайме получили травмы два защитника хозяев, что сказалось во втором. На 27-й минуте поле покинул Рис Джеймс, в перерыве был заменен Андреас Кристенсен.

На 17-й минуте после подачи углового ошибся голкипер гостей. Аспилкуэта пробил по пустым воротам, но попал в штангу. На 28-й минуте после подачи углового Лукаку головой отправил мяч в дальний угол 1:0.

На 38-й минуте опасный момент создали гости. Лаллана пробил. Менди отразил мяч, летевший в "девятку". Во втором тайме гости упустили несколько голевых моментов, но сумели отыграться в компенсированное время. Кукурелья забросил мяч в штрафную. Даниэль Уэлбек головой отправил мяч в угол ворот 1:1..

Брентфорд - Манчестер Сити 0:1