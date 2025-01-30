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Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла финал

Фигурное катание
время публикации: 30 января 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:57
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла финал
AP Photo/Sergei Grits

В Эстонии начался чемпионат Европы по фигурному катанию. У женщин после короткой программы лидирует Анастасия Губанова (Грузия).

Ее результат 68.99 баллов.

На 5 сотых балла меньше у Нины Петрокиной (Эстония).

На третьем месте швейцарка Кимми Репонд (68.68).

Израильтянка Мария Сенюк на 13-м месте (53.86).

Украинка Анастасия Гожва заняла 27-е место и в финал не вышла.

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