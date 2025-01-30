Чемпионат Европы по фигурному катанию. Израильтянка вышла финал
время публикации: 30 января 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:57
В Эстонии начался чемпионат Европы по фигурному катанию. У женщин после короткой программы лидирует Анастасия Губанова (Грузия).
Ее результат 68.99 баллов.
На 5 сотых балла меньше у Нины Петрокиной (Эстония).
На третьем месте швейцарка Кимми Репонд (68.68).
Израильтянка Мария Сенюк на 13-м месте (53.86).
Украинка Анастасия Гожва заняла 27-е место и в финал не вышла.
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