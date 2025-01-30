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Спорт

Еврокубок. "Апоэль" победил во Франции

Баскетбол
время публикации: 30 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 07:45
Еврокубок. "Апоэль" победил во Франции
AP Photo/Rogelio V. Solis

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка столичный "Апоэль" в гостях разгромил "Бурк" 94:67.

Из группы В в четвертьфинал вышла "Валенсия". На остальные места в первой и второй стадиях плэй-офф претендуют: "Апоэль", "Цедевита Олимпия", "Турк Телеком" (по 10 побед), "Бурк", "Клуж-Напока", "Венеция" (по 9 побед).

Перед последним туром "Апоэль" занимает второе место.

В четвертьфинал выходят команды, занявшие первое-второе места в группах, в первую стадию плэй-офф - с третьего по шестое.

После 10 минут 24:9, 20 - 45:33, 30 - 72:55.

Лучший игрок матча - разыгрывающий "Апоэля" Джаред Харпер (31 + 4 передачи).

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