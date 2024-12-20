Российских фигуристов допустили до олимпийской квалификации
время публикации: 20 декабря 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 13:39
Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских фигуристов до участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.
Россияне смогут выступить в одиночном, парном катании, и в танцах на льду.
Российская символика во время квалификации запрещена.
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