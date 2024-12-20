Российских фигуристов допустили до олимпийской квалификации

Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских фигуристов до участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Россияне смогут выступить в одиночном, парном катании, и в танцах на льду.

Российская символика во время квалификации запрещена.