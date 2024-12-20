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Спорт

Российских фигуристов допустили до олимпийской квалификации

Фигурное катание
время публикации: 20 декабря 2024 г., 13:39 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 13:39
Российских фигуристов допустили до олимпийской квалификации
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских фигуристов до участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе, сообщает официальный сайт организации.

Россияне смогут выступить в одиночном, парном катании, и в танцах на льду.

Российская символика во время квалификации запрещена.

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