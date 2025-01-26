Фигурное катание. Израильские юниоры завоевали две медали Открытого чемпионата Баварии

В Оберсдорфе проходит турнир по фигурному катанию Bavarian Open. В одиночном катании победили израильские юниоры.

В одиночном катании победила София Шифрин.

В соревновании юниоров победителем стал Тамир Куперман (217.53 балла).

На втором месте немец Генрих Гартунг. На третьем - израильтянин Никита Шейко, занимавший после короткой программы седьмое место.

Во взрослом турнире танцевальных пар победили немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан.

Израильская пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко заняла пятое место.