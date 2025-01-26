Фигурное катание. Израильские юниоры завоевали две медали Открытого чемпионата Баварии
время публикации: 26 января 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 11:18
В Оберсдорфе проходит турнир по фигурному катанию Bavarian Open. В одиночном катании победили израильские юниоры.
В одиночном катании победила София Шифрин.
В соревновании юниоров победителем стал Тамир Куперман (217.53 балла).
На втором месте немец Генрих Гартунг. На третьем - израильтянин Никита Шейко, занимавший после короткой программы седьмое место.
Во взрослом турнире танцевальных пар победили немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан.
Израильская пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко заняла пятое место.
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