x
26 января 2025
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 11:48
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фигурное катание. Израильские юниоры завоевали две медали Открытого чемпионата Баварии

Фигурное катание
время публикации: 26 января 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 11:18
Фигурное катание. Израильские юниоры завоевали две медали Открытого чемпионата Баварии
AP Photo/Toru Hanai

В Оберсдорфе проходит турнир по фигурному катанию Bavarian Open. В одиночном катании победили израильские юниоры.

В одиночном катании победила София Шифрин.

В соревновании юниоров победителем стал Тамир Куперман (217.53 балла).

На втором месте немец Генрих Гартунг. На третьем - израильтянин Никита Шейко, занимавший после короткой программы седьмое место.

Во взрослом турнире танцевальных пар победили немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан.

Израильская пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко заняла пятое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2025

Фигурное катание. София Шифрин стала победительницей турнира в Баварии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 декабря 2024

Российских фигуристов допустили до олимпийской квалификации
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 декабря 2024

Победители чемпионата Израиля по фигурному катанию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 декабря 2024

Фигурное катание. Умерла чемпионка мира и призер олимпиады в Санкт-Морице