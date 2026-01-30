Открытый чемпионат Австралии. В миксте победили австралийцы

Победителями Открытого чемпионата Австралии в миксте стали австралийцы Оливия Гадецки и Джон Пирс.

В финале они обыграли французскую пару Кристина Младенович - Мануэль Гиньяр 4:6, 6:3, 10:8.

Матч продолжался 94 минуты.

Оливия и Джон стали победителями Открытого чемпионата Австралии второй год подряд.

Джон Пирс в 2022 году стал победителем Открытого чемпионата США в миксте со Сторм Сандерс.