Открытый чемпионат Австралии. В миксте победили австралийцы
время публикации: 30 января 2026 г., 17:39 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 17:39
Победителями Открытого чемпионата Австралии в миксте стали австралийцы Оливия Гадецки и Джон Пирс.
В финале они обыграли французскую пару Кристина Младенович - Мануэль Гиньяр 4:6, 6:3, 10:8.
Матч продолжался 94 минуты.
Оливия и Джон стали победителями Открытого чемпионата Австралии второй год подряд.
Джон Пирс в 2022 году стал победителем Открытого чемпионата США в миксте со Сторм Сандерс.
