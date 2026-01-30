Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата Австралии

Победителями Открытого чемпионата Австралии (теннис на колясках) стали Гай Сасон и Нильс Винк.

В финале израильтянин и голландец победили Хита Дэвидсона (Австралия) и Энди Лапторна (Великобритания) 6:3, 6:1.

Гай Сасон проиграл в полуфинале Открытого чемпионата Австралии Нильсу Винку 1:6, 1:6.

В финале встретятся два теннисиста из Нидерландов Нильс Винк и Сэм Шредер.

Израильтянка Ротем Ашкенази вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (турнир для глухих). Она победила словачку Яну Янусикову 6:1, 6:1.