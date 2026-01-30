x
30 января 2026
Спорт

Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Знаменитые спортсмены
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 30 января 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 17:03
Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Dita Alangkara

В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович.

В полуфинале легендарный сербский теннисист одолел Янника Синнера 2:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Полуфинальный матч продолжался 4 часа 12 минут.

Соперники допустили по 42 не вынужденные ошибки.

Новак Джококвич в 11-й раз вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

