Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 30 января 2026 г., 16:41 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 17:03
В финале Открытого чемпионата Австралии встретятся Карлос Алькарас и Новак Джокович.
В полуфинале легендарный сербский теннисист одолел Янника Синнера 2:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Полуфинальный матч продолжался 4 часа 12 минут.
Соперники допустили по 42 не вынужденные ошибки.
Новак Джококвич в 11-й раз вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.
