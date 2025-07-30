Умерла чемпионка мира по боксу
время публикации: 30 июля 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 08:01
28 июля на 48-м году жизни умерла чемпи онка мира по боксу Алехандра Оливерас, сообщают аргентинские СМИ.
14 июля она была госпитализирована после ишемического инсульта.
Аргентинка была чемпионкой мира в четырех весовых категориях.
В 2024 году она была включена в Зал славы латиноамериканского бокса.
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