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Спорт

Умерла чемпионка мира по боксу

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 июля 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 08:01
Умерла чемпионка мира по боксу
AP Photo/Darko Vojinovic

28 июля на 48-м году жизни умерла чемпи онка мира по боксу Алехандра Оливерас, сообщают аргентинские СМИ.

14 июля она была госпитализирована после ишемического инсульта.

Аргентинка была чемпионкой мира в четырех весовых категориях.

В 2024 году она была включена в Зал славы латиноамериканского бокса.

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