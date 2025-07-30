Умерла чемпионка мира по боксу

28 июля на 48-м году жизни умерла чемпи онка мира по боксу Алехандра Оливерас, сообщают аргентинские СМИ.

14 июля она была госпитализирована после ишемического инсульта.

Аргентинка была чемпионкой мира в четырех весовых категориях.

В 2024 году она была включена в Зал славы латиноамериканского бокса.