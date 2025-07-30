x
30 июля 2025
|
последняя новость: 08:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июля 2025
|
30 июля 2025
|
последняя новость: 08:01
30 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 30 июля 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 07:36
Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Dolores Ochoa

В третий отборочный этап Лиги конференций вышли "Левадия", "Дифферданж", "Олимпия" (Любляна).

Иберия 1999 (Тбилиси) - Левадия (Таллинн, Эстония) 2:2 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 0:1)

Решающий гол на 109-й минуте забил Роберт Кирсс.

Дифферданж (Люксембург) - Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) 1:0 (1:0)

Интер Эскальдес (Андорра) - Олимпия (Любляна, Словения) 1:1 (2:4)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Лига чемпионов. Киевляне разгромили мальтийцев, "Кайрат" - финнов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Победителем женского чемпионата Европы по футболу стала сборная Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

Виктор Дьекереш перешел в "Арсенал"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 июля 2025

MLS. Без Месси "Интер Майами" не выиграл. Голы израильтян