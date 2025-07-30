Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 30 июля 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 07:36
В третий отборочный этап Лиги конференций вышли "Левадия", "Дифферданж", "Олимпия" (Любляна).
Иберия 1999 (Тбилиси) - Левадия (Таллинн, Эстония) 2:2 (дополнительное время) (основное время 2:1) (первый матч 0:1)
Решающий гол на 109-й минуте забил Роберт Кирсс.
Дифферданж (Люксембург) - Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) 1:0 (1:0)
Интер Эскальдес (Андорра) - Олимпия (Любляна, Словения) 1:1 (2:4)
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025