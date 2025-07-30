Чемпионат Европы среди школьников. Тренер азербайджанского боксера напал на судью
время публикации: 30 июля 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 10:16
В Златиборе, Сербия, проходит чемпионат Европы по боксу среди школьников.
Азербайджанец Юсиф Агхакисиев (весовая категория до 75 кг) в поединке против серба Виктора Майстровича получил повторное предупреждение.
После этого его тренер напал на судью и начал душить рефери, сообщает nv.ua.
Азербайджанский боксер и его тренер дисквалифицированы.
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