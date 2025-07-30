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Победителем женского чемпионата Европы по футболу стала сборная Англии

Футбол
время публикации: 30 июля 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 06:21
Победителем женского чемпионата Европы по футболу стала сборная Англии
AP Photo/Kin Cheung

В Швейцарии завершился женский чемпионат Европы по футболу. Чемпионом во второй раз стала сборная Англии.

В финале англичанки в серии пенальти победили испанок 3:1. Основное и дополнительное время матча завершились вничью 1:1.

Лучший бомбардир турнира - испанка Эстер Гонсалес, забившая 4 гола.

Лучшим игроком турнира признана испанка Айтана Бонмати.

Лучший молодой игрок турнира - Мишель Агиеманг (Англия).

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