Победителем женского чемпионата Европы по футболу стала сборная Англии
время публикации: 30 июля 2025 г., 06:21 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 06:21
В Швейцарии завершился женский чемпионат Европы по футболу. Чемпионом во второй раз стала сборная Англии.
В финале англичанки в серии пенальти победили испанок 3:1. Основное и дополнительное время матча завершились вничью 1:1.
Лучший бомбардир турнира - испанка Эстер Гонсалес, забившая 4 гола.
Лучшим игроком турнира признана испанка Айтана Бонмати.
Лучший молодой игрок турнира - Мишель Агиеманг (Англия).
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