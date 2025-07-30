Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля
время публикации: 30 июля 2025 г., 12:59 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:01
Во время этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Словении, Рой Дрор установил рекорд Израиля - 680 очков.
Предыдущий рекорд - 677 очков - также установил он в отборочном этапе чемпионата мира.
Рой Дрор занял в квалификации Кубка мира первое место. Поэтому в субботу он начнет плэй-офф с 1/16 финала.
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