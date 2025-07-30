Стрельба из лука. Рой Дрор установил рекорд Израиля

Во время этапа Кубка мира по стрельбе из лука, который проходит в Словении, Рой Дрор установил рекорд Израиля - 680 очков.

Предыдущий рекорд - 677 очков - также установил он в отборочном этапе чемпионата мира.

Рой Дрор занял в квалификации Кубка мира первое место. Поэтому в субботу он начнет плэй-офф с 1/16 финала.