Лига чемпионов. Киевляне разгромили мальтийцев, "Кайрат" - финнов

Состоялись ответные матчи второго отборочного этапа Лиги чемпионов.

В третий отборочный этап Лиги чемпионов вышли "Динамо" (Киев), "Кайрат", "Копенгаген", "Црвена Звезда" и "Слован" (Братислава).

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - КуПС (Куопио, Финляндия) 3:0 (первый матч 0:2)

Голы в первом тайме забили 16-летний Дастан Сатпаев, Жоржиньо и Валерий Громыко.

На последней минуте первого тайма хозяева остались в меньшинстве. Удален бывший полузащитник "Динамо" (Тбилиси) и "Динамо" (Батуми) Георгий Зариа.

Дрита (Косово) - Копенгаген (Дания) 0:1 (0:2)

Динамо (Киев, Украина) - Хамрун Спартанс (Мальта) 3:0 (3:0)

Голы забили Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Линкольн Ред Импс 5:1 (1:0)

Израильский голкипер "Црвены Звезды" Оми Глазер остался в запасе.

Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) - Слован (Братислава, Словакия) 2:2 (0:4)

На 80-й минуте хозяева вели в счете 2:0.