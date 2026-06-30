x
30 июня 2026
|
последняя новость: 05:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июня 2026
|
30 июня 2026
|
последняя новость: 05:00
30 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сенсация чемпионата мира. Сборная Германии вылетела, проиграв парагвайцам

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Сенсации
время публикации: 30 июня 2026 г., 04:17 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 04:17
Сенсация чемпионата мира. Сборная Германии вылетела, проиграв парагвайцам
AP Photo/Petr David Josek
Джонатан Та не забивает пенальти
AP Photo/Martin Meissner

Сборная Парагвая в серии пенальти победила команду Германии 4:3. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

На второй минуте парагвайцы подали угловой. Энсино нанес опасный удар. Нойер выручил. На 42-й минуте Галарса навесил. Хулио Энсино (Страсбур) отправил мяч в дальний угол 0:1.

На 50-й минуте Киммих потерял мяч в своей штрафной. Нойер хорошо сыграл на выходе.

На 54-й минуте Вирц направил мяч в центр штрафной. Кай Хаверц головой пробил в дальний угол 1:1.

На 76-й минуте Хаверц замкнул навес. Хиль парировал мяч, летевший в ближний угол.

На 102-й минуте гол немцев не засчитали. Фол в атаке.

На 105-й минуте Хиль выручил после опасного удара Хаверца.

В серии пенальти у немцев не забили Кай Хаверц (Хиль Парировал), Ник Вольтемаде (Ньюкасл) (Хиль парировал) и Джонатан Та (Бавария) (выше ворот).

У парагвайцев не забили Антонио Санабрия (Кремонезе)(мимо ворот) и Фабиан Бальбуэна (Гремио) (Нойер парировал).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026

Бразильцы победили сборную Японии и вышли в 1/8 финала
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026

Символическая сборная группового этапа чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026

Умер легендарный футболист дортмундской "Боруссии", призер чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026

Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку