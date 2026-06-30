Сенсация чемпионата мира. Сборная Германии вылетела, проиграв парагвайцам

Сборная Парагвая в серии пенальти победила команду Германии 4:3. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

На второй минуте парагвайцы подали угловой. Энсино нанес опасный удар. Нойер выручил. На 42-й минуте Галарса навесил. Хулио Энсино (Страсбур) отправил мяч в дальний угол 0:1.

На 50-й минуте Киммих потерял мяч в своей штрафной. Нойер хорошо сыграл на выходе.

На 54-й минуте Вирц направил мяч в центр штрафной. Кай Хаверц головой пробил в дальний угол 1:1.

На 76-й минуте Хаверц замкнул навес. Хиль парировал мяч, летевший в ближний угол.

На 102-й минуте гол немцев не засчитали. Фол в атаке.

На 105-й минуте Хиль выручил после опасного удара Хаверца.

В серии пенальти у немцев не забили Кай Хаверц (Хиль Парировал), Ник Вольтемаде (Ньюкасл) (Хиль парировал) и Джонатан Та (Бавария) (выше ворот).

У парагвайцев не забили Антонио Санабрия (Кремонезе)(мимо ворот) и Фабиан Бальбуэна (Гремио) (Нойер парировал).