Победный гол Довбика. Игор Тудор начал с победы. Результаты матчей Серии А
время публикации: 30 марта 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 13:59
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" одолел "Дженоа" 1:0.
Комо - Эмполи 1:1
Эмполи не побеждает в 15 играх Серии А подряд.
Венеция - Болонья 0:1
"Болонья" одержала пятую победу подряд и поднялась на четвертое место.
"Венеция" не может победить в 13 матчах подряд.
Ювентус (Турин) - Дженоа 1:0
Это был первый матч туринцев под руководством Игора Тудора, который на прошлой неделе сменил Тиагу Мотту.
На 25-й минуте Кенан Йылдыз обыграл защитника и ударом с острого угла забил победный мяч.
Хозяева упустили несколько голевых моментов.
Лечче - Рома 0:1
Победный гол на 80-й минуте забил украинец Артем Довбик.
"Рома" одержала седьмую победу подряд и поднялась на шестое место.
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