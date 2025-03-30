x
30 марта 2025
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 14:25
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победный гол Довбика. Игор Тудор начал с победы. Результаты матчей Серии А

Футбол
время публикации: 30 марта 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 13:59
Победный гол Довбика. Игор Тудор начал с победы. Результаты матчей Серии А
AP Photo/Alessandra Tarantino

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" одолел "Дженоа" 1:0.

Комо - Эмполи 1:1

Эмполи не побеждает в 15 играх Серии А подряд.

Венеция - Болонья 0:1

"Болонья" одержала пятую победу подряд и поднялась на четвертое место.

"Венеция" не может победить в 13 матчах подряд.

Ювентус (Турин) - Дженоа 1:0

Это был первый матч туринцев под руководством Игора Тудора, который на прошлой неделе сменил Тиагу Мотту.

На 25-й минуте Кенан Йылдыз обыграл защитника и ударом с острого угла забил победный мяч.

Хозяева упустили несколько голевых моментов.

Лечче - Рома 0:1

Победный гол на 80-й минуте забил украинец Артем Довбик.

"Рома" одержала седьмую победу подряд и поднялась на шестое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

ПСЖ забил шесть голов, но чемпионство откладывается. Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Лионель Месси забил победный гол в поединке лидеров MLS. Таль Барибо сыграл 75 минут
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Хайфский "Маккаби" победил в дерби. Гай Меламед вышел на замену и забил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

"Ирони" проиграл в битве за лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля