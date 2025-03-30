Победный гол Довбика. Игор Тудор начал с победы. Результаты матчей Серии А

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Италии. "Ювентус" одолел "Дженоа" 1:0.

Комо - Эмполи 1:1

Эмполи не побеждает в 15 играх Серии А подряд.

Венеция - Болонья 0:1

"Болонья" одержала пятую победу подряд и поднялась на четвертое место.

"Венеция" не может победить в 13 матчах подряд.

Ювентус (Турин) - Дженоа 1:0

Это был первый матч туринцев под руководством Игора Тудора, который на прошлой неделе сменил Тиагу Мотту.

На 25-й минуте Кенан Йылдыз обыграл защитника и ударом с острого угла забил победный мяч.

Хозяева упустили несколько голевых моментов.

Лечче - Рома 0:1

Победный гол на 80-й минуте забил украинец Артем Довбик.

"Рома" одержала седьмую победу подряд и поднялась на шестое место.