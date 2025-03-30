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"Ирони" проиграл в битве за лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля

Футбол
время публикации: 30 марта 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 08:01
"Ирони" проиграл в битве за лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля
AP Photo/Melissa Tamez

Состоялись матчи второго тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хадера) 4:1

На 63-й минуте счет был 1:1.

"Маккаби" прервал серию из пяти поражений.

Бней Сахнин - Ирони (Тверия) 2:1

Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Ияд Абу Абейд.

Ашдод - Апоэл (Иерусалим) 1:1

Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби Бней Райна 0:3

Поединок лидеров нижней части. "Ирони" продолжает лидировать. Отрыв 2 очка.

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