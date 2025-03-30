"Ирони" проиграл в битве за лидерство. Результаты матчей чемпионата Израиля
время публикации: 30 марта 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 08:01
Состоялись матчи второго тура нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хадера) 4:1
На 63-й минуте счет был 1:1.
"Маккаби" прервал серию из пяти поражений.
Бней Сахнин - Ирони (Тверия) 2:1
Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени. Пенальти реализовал Ияд Абу Абейд.
Ашдод - Апоэл (Иерусалим) 1:1
Ирони (Кирьят-Шмона) - Маккаби Бней Райна 0:3
Поединок лидеров нижней части. "Ирони" продолжает лидировать. Отрыв 2 очка.
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