Дубль Сане. Победа "Баварии". Результаты матчей Бундеслиги
Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Санкт-Паули" 3:2.
Бавария (Мюнхен) - Санкт-Паули (Гамбург) 3:2
Два гола забил Лерой Сане. В этом сезоне он забил 9 голов в матчах Бундеслиги. Лучший результат выступлений в чемпионате Германии. В Премьер-лиге (за "Манчестер Сити") он дважды забил 10 голов за сезон.
"Бавария" доигрывала матч в меньшинстве. На 88-й минуте травму получил Хироки Ито. Лимит замен уже был исчерпан.
Гости воспользовались численным преимуществом, активизировались и едва не отыгрались.
Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Баварии2 в запасе.
Хоффенхайм - Аугсбург 1:1
"Аугсбург" не проигрывает в 11 матчах в Бундеслиге.
Вольфсбург - Хайденхайм 0:1
Боруссия (Менхенгладбах) - Лейпциг 1:0
"Жеребцы" победили "Лейпциг" в матче Бундеслиги впервые с сентября 2022 года.
Хольштайн (Киль) - Вердер (Бремен) 0:3
Впервые в сезоне "Хольштайн" не нанес ни одного точного удара за матч.