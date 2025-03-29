x
29 марта 2025
|
последняя новость: 20:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 марта 2025
|
29 марта 2025
|
последняя новость: 20:03
29 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дубль Сане. Победа "Баварии". Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 29 марта 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 20:03
Дубль Сане. Победа "Баварии". Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи двадцать седьмого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Санкт-Паули" 3:2.

Бавария (Мюнхен) - Санкт-Паули (Гамбург) 3:2

Два гола забил Лерой Сане. В этом сезоне он забил 9 голов в матчах Бундеслиги. Лучший результат выступлений в чемпионате Германии. В Премьер-лиге (за "Манчестер Сити") он дважды забил 10 голов за сезон.

"Бавария" доигрывала матч в меньшинстве. На 88-й минуте травму получил Хироки Ито. Лимит замен уже был исчерпан.

Гости воспользовались численным преимуществом, активизировались и едва не отыгрались.

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Баварии2 в запасе.

Хоффенхайм - Аугсбург 1:1

"Аугсбург" не проигрывает в 11 матчах в Бундеслиге.

Вольфсбург - Хайденхайм 0:1

Боруссия (Менхенгладбах) - Лейпциг 1:0

"Жеребцы" победили "Лейпциг" в матче Бундеслиги впервые с сентября 2022 года.

Хольштайн (Киль) - Вердер (Бремен) 0:3

Впервые в сезоне "Хольштайн" не нанес ни одного точного удара за матч.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Чемпионат Германии. "Байер" победил "Бохум"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Маскот "Манчестер Сити" обвинила Эрлинга Холанна в нанесении травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

После разгрома в матче с аргентинцами уволен тренер сборной Бразилии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 марта 2025

Скандал в чемпионате Испании. "Осасуна" подала жалобу